Fenerbahçe yenildi, ülke puanında Çekya'nın gerisine düştük! Perşembe günü çok önemli...

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mourinho yönetimindeki Sarı-lacivertliler, ilk yarısını geride kapattığı maçta 79. dakikada İrfan Can Kahveci'nin harika frikik golüyle eşitliği yakaladı. 90+1'de Zhegrova'nın golüne engel olamayan temsilcimiz rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Bu maçın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GERİLEDİK!

Fenerbahçe'nin Lille'e mağlup olmasıyla ülke puanı sıralaması değişti. Geçen sezon harika yükselişe imza atarak 9. sırada tamamladığımız ülke puanı sıralamasında dün akşamki sonuçların ardından 10. sıraya geriledik.

Türkiye'yi yakından takip eden Çekya'da Sparta Prag, Romanya ekibi FCSB maçından beraberlikle ayrıldı ve ülke puanınıa katkı yaptı. Böylece 34.800 puanda kalan Türkiye, Sparta’nın aldığı beraberlikle 100 puan kazanan ve toplam 34.850 puana yükselen Çeklere 9. sırayı kaptırdı.

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Çekya'nın bir diğer temsilcisi Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Bir başka Çek takımı Banik Ostrava ise Kopenhag deplasmanına çıkacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ!

Perşembe günü Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa'da sahne alacak. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'i konuk edecek. Başakşehir ise Konferans Ligi 3ç ön eleme turunda FC Iberia 1999 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alınacak sonuçlara göre yeniden Çekya'nın üzerine çıkma şansımız bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI ŞU ŞEKİLDE:

1- İNGİLTERE- 89.160

2- İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4- ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.736

6- HOLLANDA - 54.316

7- PORTEKİZ- 49.216

8- BELÇİKA - 43.100

10- ÇEKYA - 34.850

10- TÜRKİYE - 34.800

11- NORVEÇ 29.500

12- İSRAİL - 29.500

13- AVUSTURYA- 28.600

14- YUNANİSTAN- 28.125

15- DANİMARKA- 27.950