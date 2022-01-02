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Fenerbahçe 'yeniden' başlıyor!

#Fenerbahçe#Süper Lig#Valencia
Süleyman Arat

Sezonun ilk bölümünde en büyük sıkıntıyı gol noktalarında yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu santrfor transferiyle çözecek. Berisha, Serdar Dursun ve Valencia’nın yanına eklenecek dördüncü forvet bu hafta belli olacak. Ayrıca yeni teknik adam da birkaç gün içinde açıklanacak.

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Süper Lig’in ilk yarısında en çok isabetli şut çeken (106), en yüksek gol beklentisi yaratan (32.53 xG) ve rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (504) takım olmasına rağmen liderin 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ikinci devrenin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

Santrfor mevkisinde değişmeli olarak forma giyen Mergim Berisha ve Serdar Dursun ile Enner Valencia’nın sezon içinde yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip, ilk yarıda oynadığı 19 maçta 29 gol atabildi. Maç başı gol ortalaması 2’yi bile bulmayan (1.5) Fenerbahçe, önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir forvet transfer ederek bu sorunu çözmeyi planlıyor.

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Sarı lacivertli takımda acilen çözüm bekleyen diğer bir sorun ise, teknik direktörün kim olacağı? Bu konuda hummalı bir çalışma yürüten ve hata yapmamak için büyük çaba sarf eden yönetim, birkaç gün içinde yeni hocayı açıklayacak.

2021'İN PUAN CETVELİNDE İKİNCİ

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2021 yılında oynanan Süper Lig maçlarında toplanan puanlar yönünden en başarılı takımlar Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu. Bordo mavililer 44 karşılaşmada 97 puan toplarken, 45’er maç yapan Fenerbahçe 88, Beşiktaş 84, Galatasaray 82 puan aldı.

Fenerbahçe yeniden başlıyor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Valencia

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