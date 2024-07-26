Fenerbahçe yeni yıldızı Maximin'e kavuştu!

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Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti. Mourinho’nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin’ie, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

UMUT VE MELİH KONYASPOR'DA

Konyaspor, F.Bahçe’den Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti. Başkan Ömer Korkmaz, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Umut ve Melih’i kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih’in vize sorunu var. O da aksilik olmazsa kampa katılacak” dedi.

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FERDİ'YE ÖZEL TEBRİK

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında salı günü Lugano ile karşılaşacak Kanarya’da hazırlıklar başladı. Sarı lacivertli futbolcular 2. dalyasını tebrik ettikleri Ferdi Kadıoğlu’na 200 numaralı forma hediye etti.