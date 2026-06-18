Fenerbahçe yeni teknik direktörünü duyurdu: 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı!

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi sonrasında yeni teknik direktör konusu çözüme kavuştu.

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

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Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSMAİL KARTAL: "CAMİANIN EVLADI OLARAK MAHÇUP OLMAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Kararın açıklanmasının FBTV'de duygularını aktaran İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Aziz başkanıma, Oğuz Çetin arkadaşıma teşekkür ediyorum. Dün beni sayın başkanımız Aziz Yıldırım'ın arayarak 'oğlum nasılsın' demesi dahi beni çok duygulandırdı. 3 Temmuz'da yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, Trabzon'da yaşadıklarımız... Sanki o günden bugüne devam ediyormuşum gibi.

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Çok duyguluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok da tecrübelendim. Dördüncü gelişim. Camianın evladı olarak mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum.

Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz."

"TARAFTARIMIZA BİR ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR!"

"Taraftarımıza bir şampiyonluk borcumuz var, ödeyemedik bir türlü. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi!

99 puan aldığımız sezonu hatırlarsa taraftarımız, bugün dünya futbolunda trend 5 takım (PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City) var, bu takımları izlerlerse taraftarımız, o günlerde bu futbolun benzerini oynattık.

O günkü futbolun üzerine eklemelerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Oğuz kardeşimle beraber çalıştığım için çok mutluyum.

Taraftarımız merak etmesinler, onları tribünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, koşan ve iyi futbol seyredeceklerine dair, bundan önce yaptım, bundan sonra da yapacağımızı söyleyebilirim. Sadece benim çabam değil, bütün ekibimizin, medyamızın, taraftarımızın, birlikte hareket etmemiz lazım. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!"

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"MAÇ PAZAR GÜNÜ İSE, CUMARTESİ GÜNÜNDEN KAZANACAĞIZ!"

"Yabancı futbolcular var, beden dili iyi olmayan isimler var. Hepsini izledim. Bunları ikili ilişkilerle düzelteceğiz. Fenerbahçe’nin ne olduğunu anlatacağım ve aidiyetleri yükselecek. Maç pazar günü ise cumartesi gününden kazanacağız."

YARDIMCISI DİRK KUYT OLDU!

Fenerbahçe, Dirk Kuyt’ın İsmail Kartal’ın yardımcılığına getirildiğini duyurdu. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlularından Cihan Kamer, FBTV'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dirk Kuyt, 'Şampiyon olarak ayrıldım, şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail Hocamızla birlikte Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım' dedi. Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak."

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OĞUZ ÇETİN: "FENERBAHÇE TARAFTARININ OYUN BEKLENTİSİNİ BİLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli taraftarların beklediği oyun yapısını bildiklerini belirterek, "Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık. Fenerbahçe taraftarının oyun beklentisini biliyoruz. 103 gollü senedeki gibi taraftarın sevdiği oyun, çok gol atan takım... Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz. Lider bir başkanımız var. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık. İki aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik. Sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal'ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak." ifadelerini kullandı.

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SKRINIAR TATİLİNİ ERKEN KESECEK!

Sarı-lacivertli kulübün kamp planlamasına dair de konuşan Oğuz Çetin, "22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sonrasında Topuk Yaylası'na gideceğiz. 30 Haziran'da döneceğiz. 5-14 Temmuz arasında Avusturya'da ikinci kamp dönemi başlayacak. 8-11-14 Temmuz tarihlerinde üç tane özel hazırlık maçımız olacak. 14 Temmuz'da dönerek, 21 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi hazırlığı yapacağız. Milan Skiriniar tatil planı yapmış, önceki ekipten izin almış. Aradık ve konuştuk, daha erken gelecek. Sağlık kontrolleri başladığında burada olacak." dedi.

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4. DÖNEMİ OLACAK

Fenerbahçe'yi daha önce Ağustos 2014 - Haziran 2015, Ocak 2022 - Haziran 2022 ve Temmuz 2023 - Haziran 2024 tarihleri arasında 3 farklı dönemde çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında 4. dönemini yaşayacak.

SON DÖNEMİNDE 2.40 PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında geçirdiği son dönem olan 2023-2024 sezonunda 58 maçta 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 2.40 puan ortalaması yakalamıştı.

Sarı-lacivertliler bu dönemde Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çeyrek final görmüş, Süper Ligi de 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 99 puanla 2. sırada bitirmişti.

AZİZ YILDIRIM'DAN TERS KÖŞE: AYKUT KOCAMAN'A KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU!

Fenerbahçe'de seçim sattına girildiği andan itibaren Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Aykut Kocaman'a emanet edeceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak sarı-lacivertli kulüpte yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından tercih İsmail Kartal'dan yana kullanıldı ve bu karar spor kamuoyu için büyük bir sürpriz oldu.