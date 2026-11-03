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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Anlaşma tamam, İstanbul'a davet edildi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Porto
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu Anlaşma tamam, İstanbula davet edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00

Jorge Jesus’un da kefil olduğu 51 yaşındaki Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, Fenerbahçe tarafından imza için İstanbul’a davet edildi. İşte detaylar...

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İddialara göre sarı-lacivertli yönetim ve futbol komitesi Porto ve AC Milan’ın eski çalıştırıcısı Sergio Conceiçao ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı. 51 yaşındaki Portekizli teknik adamın kulüp tarafından İstanbul’a davet edildiği ve sözleşme imzalamak üzere kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesinin beklendiği ifade ediliyor. Conceiçao’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçını tribünden takip edeceği öğrenildi.

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JORGE JESUS KEFİL OLDU

F.Bahçe Futbol Komitesi bu süreçte sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile de temasa geçerek vatandaşı Conceiçao hakkında fikir aldı. Jesus’un, Conceiçao için oldukça olumlu bir referans vererek “Onda benim gençliğimi görüyorum” ifadelerini kullandığı ve bu desteğin yönetimin kararında etkili olduğu aktarılıyor.

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Süreç içerisinde yönetimde yerli hoca isteyen kanadın da bulunduğu; olası bir aksilik ihtimaline karşı yerli alternatifler arasında Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de listede tutulduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu Anlaşma tamam, İstanbula davet edildi

PORTO'DA 11 KUPA KAZANDI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de başarılı olan Sergio Conceiçao 2017-2024 yılları arasında Porto 3’ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı ve istikrarlı hocalarından biri oldu.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Porto

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