Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Anlaşma tamam, İstanbul'a davet edildi

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İddialara göre sarı-lacivertli yönetim ve futbol komitesi Porto ve AC Milan’ın eski çalıştırıcısı Sergio Conceiçao ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı. 51 yaşındaki Portekizli teknik adamın kulüp tarafından İstanbul’a davet edildiği ve sözleşme imzalamak üzere kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesinin beklendiği ifade ediliyor. Conceiçao’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçını tribünden takip edeceği öğrenildi.

JORGE JESUS KEFİL OLDU

F.Bahçe Futbol Komitesi bu süreçte sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile de temasa geçerek vatandaşı Conceiçao hakkında fikir aldı. Jesus’un, Conceiçao için oldukça olumlu bir referans vererek “Onda benim gençliğimi görüyorum” ifadelerini kullandığı ve bu desteğin yönetimin kararında etkili olduğu aktarılıyor.

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Süreç içerisinde yönetimde yerli hoca isteyen kanadın da bulunduğu; olası bir aksilik ihtimaline karşı yerli alternatifler arasında Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de listede tutulduğu gelen bilgiler arasında.

PORTO'DA 11 KUPA KAZANDI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de başarılı olan Sergio Conceiçao 2017-2024 yılları arasında Porto 3’ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı ve istikrarlı hocalarından biri oldu.