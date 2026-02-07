×
Fenerbahçe yeni Talisca'sını buldu! Transferde dev rakip

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 15:54

Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına ara vermeyen Fenerbahçe, Brezilya'nın yükselen yıldızını gözüne kestirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu Mert Günok, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif ile güçlendiren Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmaları sürüyor.

Süper Lig'de 27.4 yaş ortalaması ile 'en yaşlı' 5 takımdan biri olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon yapacağı takviyelerle yaş ortalamasını aşağıya çekerek gençleşmek istiyor.

YENİ TALISCA BULUNDU!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

UOL'ün özel haberine göre; Fenerbahçe, São Paulo'nun 18 yaşındaki on numarası Pedro Ferreira'yla ciddi şekilde ilgileniyor.

GÖZLEMCİ YERİNDE İZLEDİ

Sarı-lacivertlilerin São Paulo Gençler Kupası'na gözlemci göndererek Ferreira'yı yakından takip ettiği ve sergilediği performanstan oldukça etkilendiği, yaz transfer döneminde resmi teklif yapmayı planladığı belirtiliyor.

RAKİP AJAX

São Paulo Gençler Kupası'na birçok kulübün gözlemci gönderdiği ve bu kulüplerden bir tanesinin de Ajax olduğu ifade edilirken, Hollanda devinin gözlemcilerinin geçen yıldan beri takip ettiği Pedro Ferreira için olumlu raporlar sunmaya devam ettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Alt yapısından yetiştiği São Paulo'da kısa bir süre önce A takıma yükselen Ferreira, A takım formasıyla 3 maçta toplam 44 dakika şans bulurken 1 asist üretti.

FİYAT BELİRLENMEDİ

São Paulo'nun 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve 2007 jenerasyonunun en çok gelecek vadeden isimlerinden biri olarak öne çıkan Ferreira için henüz bir fiyat belirlemediğinin ancak yüksek bonservis beklentisinin olduğunun altı çizildi.

