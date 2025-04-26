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Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı! Kapasite yükseliyor

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#Fenerbahçe#Ülker Stadyumu#Hamdi Akın
Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı Kapasite yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 12:53

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Ülker Stadyumu'nun yenilenme projesini açıkladı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni kapasitesi, inşaatın tamamlanmasının ardından 64.160 olacak.

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Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Ülker Stadyumu’nun yenileme projesi duyuruldu.

Stadyumun yenileceğini açıklayan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyumun seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu söyledi.

Yapılan sunumda Ülker Stadyumu'nun 47.430 olan kapasitesinin (17.130 koltuk artarak) 64.160'a çıkarılacağı belirtildi. Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek.

"2026 NİSAN'DA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:

"2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek"

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stat projesinden görseller...

Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı Kapasite yükseliyor

Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı Kapasite yükseliyor

Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı Kapasite yükseliyor

Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı Kapasite yükseliyor

Fenerbahçe yeni stat projesini açıkladı Kapasite yükseliyor

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#Fenerbahçe#Ülker Stadyumu#Hamdi Akın

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