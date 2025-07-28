Fenerbahçe yeni sol kanadını İngiltere'de buldu! Görüşmeler başladı

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Fenerbahçe, 5 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

SAHADA OLMALARI BEKLENİYOR

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya’da, iki önemli ismin yetişmesi bekleniyordu. Gelen son haberlere göre Marco Asensio ve Milan Skriniar’ın, kısa sürede transferlerinin açıklanacağı ve iki oyuncunun da sahada olma ihtimalinin hayli yüksek olduğu öğrenildi.

HEDEF SUMMERVILLE

Bir yandan da kanat transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Yönetimi’nde gündeme yeni bir isim geldi. Buna göre Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın formasını giyen Crysencio Summerville ile ilgileniyor.

TEKLİF SUNULACAK

23 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde bir teklif sunulmasının beklendiği belirtildi. Fakat genç futbolcuyu, Ada temsilcisinin şu anda bonservisiyle göndermeye pek sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı.

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29 MİLYON EURO ÖDENDİ

Hal böyle olunca Kanarya’nın da Hollandalı futbolcu için kiralama opsiyonunu kullanmak istediği bildirildi. Summerville, geçtiğimiz sezon 29.3 milyon Euro karşılığında Leeds United’dan, West Ham’ın yolunu tutmuştu.