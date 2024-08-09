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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ne yaptı? Sarı - lacivertlilerden 8 maçta 5 galibiyet...

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Süper Lig
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ne yaptı Sarı - lacivertlilerden 8 maçta 5 galibiyet...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 16:03

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 3'ü resmi, 5'i hazırlık olmak üzere 8 maç yaptı. Sarı - lacivertliler bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu sahasında Adana Demirspor maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 5 hazırlık maçına çıkarken, 3 de resmi karşılaşma oynadı.

İlk mücadelesini Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploieşti ekibiyle oynayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakanın ardından Avusturya kampında ikinci hazırlık dönemine geçen sarı-lacivertliler, burada da 3 hazırlık maçı oynadı.

Fenerbahçe sırasıyla Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

İkinci kampındaki son hazırlık maçında Fransız temsilcisi Strasbourg'u 4-0'la geçen Fenerbahçe, ardından İstanbul'a döndü.

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- Hull City maçı Kadıköy'de oynandı

Yeni sezona ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, seyircisi önünde ilk karşılaşmasını Hull City karşısında oynadı.

Sarı-lacivertli ekip, sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Hull City'yi Kadıköy'de ağırladı.

Mourinho'nun öğrencileri, taraftarlarının önündeki ilk müsabakada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi 5-1 yenmeyi başardı.

- Avrupa'da 3 maç

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Rakibini rövanşta Kadıköy'de konuk eden sarı-lacivertliler, bu müsabakayı da 2-1 ile geçti ve adını bir üst tura yazdırmayı bildi.

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, son dakikasına 1-1 eşitlikle girdiği müsabakada rakibine 2-1 yenildi.

- Gol yollarında etkili oldu

Fenerbahçe, sezon öncesinde hücum hattında problem yaşamadı.

Kadronun eksik olduğu ilk maçlarda gol yollarında sessiz kalan sarı-lacivertliler, sonraki maçlarda ise bu sorunu çözmeyi bildi.

İlk maçında Romanya'nın Petrolul Ploieşti ekibine 2 gol atan Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker filelerini 1 kez havalandırabildi. Hırvat temsilcisi Hajduk Split müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında açıldı.

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Fransız temsilcisi Strasbourg'a 4 gol atan sarı-lacivertliler, Hull City filelerine de 5 gol gönderdi.

Fenerbahçe, Lugano karşısında 2 maçta 6 gol atarken, Lille deplasmanında tek golle yetindi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, oynadığı 8 müsabakada 19 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Süper Lig

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