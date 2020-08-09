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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 21:09,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Sezonu dün açan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

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