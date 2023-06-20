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Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Arda Güler ve Ali Koç...

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#Fenerbahçe #Arda Güler#Ali Koç
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Arda Güler ve Ali Koç...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 17:41

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı.

Sarı-lacivertliler yeni sezonda 'Çubuklu, 'Sarı' ve 'Lacivert-siyah' formalarla sahada olacak.

ARDA GÜLER DE KATILDI

Geçtiğimiz gün Galler karşısında şık bir gole imza atan Arda Güler de lansmana katıldı.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Arda Güler ve Ali Koç...

'GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Lansmandan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın genç ismi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ali Koç'un, A Milli Takım'daki golünden dolayı ARDA GÜLER'i tebrik ettiği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Ali Koç

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