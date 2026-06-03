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Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Forma#Lansman
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 17:00

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı Fenerium Maraton mağazasında yapıldı.

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Fenerium ve adidas iş birliğiyle hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulübü 2026-2027 Sezonu formaları, düzenlenen lansmanla sarı-lacivertli taraftarların beğenisine sunuldu.

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Kulübün tarihinden, sembollerinden ve nesiller boyunca süregelen aidiyet duygusundan ilham alan koleksiyondaki tüm formalarda Fenerbahçe’nin 120 yıllık mirasını temsil eden özel 120. yıl arması yer alıyor.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Koleksiyon; Fenerbahçe’nin vazgeçilmez simgesi Çubuklu iç saha forması, kulübün asil ruhunu yansıtan dış saha forması ve 1923 Harington Kupası zaferinden ilham alan üçüncü formayı bir araya getiriyor.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

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Fenerbahçe’nin 120. yılına özel hazırlanan yeni sezon koleksiyonu, 3 Haziran itibarıyla Maraton Fenerium Mağazası, fenerium ve adidas resmi İnternet sitelerinde; 4 Haziran’dan itibaren ise tüm Fenerium mağazaları ve adidas mağazalarında satışa sunulacak.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

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#Fenerbahçe#Forma#Lansman

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