Fenerbahçe yeni orta sahasını İngiltere'de buldu! İlk teklif yapıldı

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Fenerbahçe, orta saha transferinde dikkat çekici bir hamle yaparak UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur’un Malili oyuncusu Yves Bissouma’yı gündemine aldı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

TOTTENHAM ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Bissouma, 2022 yılında Brighton’dan Tottenham’a 29 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak Premier Lig ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen oyuncu, forma şansı bulmakta zorlandı. Bu durum, Tottenham’ın Bissouma’yı elden çıkarma planlarını hızlandırdı.

Tottenham ile yapılan görüşmelerde, Fenerbahçe’nin kiralama süresi ve satın alma opsiyonu konusunda esneklik gösterdiği, İngiliz kulübünün ise oyuncunun bonservisiyle satışı üzerinde durduğu ifade ediliyor.

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BISSOUMA FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Bissouma’nın menajeriyle temasa geçerek transfer sürecini hızlandırdı. Oyuncunun da Sarı-kacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Eğer transfer gerçekleşirse, Bissouma, Fenerbahçe tarihindeki ilk Malili futbolcu olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla 44 resmi maça çıkan Yves Bissouma bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.