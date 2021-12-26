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Canlı anlatım: Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı

#Fenerbahçe#Yeni Malatyaspor
Canlı anlatım: Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı

Son 5 haftada sadece 1 kez galibiyet elde eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Müsabakayı anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ligde alınan üst üste kötü sonuçların ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

FENERBAHÇE 1-0 YENİ MALATYASPOR

GOL: 10' Novak

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novak, Min Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı lacivertlilerde soğuk algınlığı bulunan Serdar Aziz ile arka adalesinde sertleşme olan Gustavo, sakatlıkları süren Altay, Ferdi ve Berisha bugün forma giyemeyecek.

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Gustavo, Novak, Szalai ve İrfan Can ise kart cezası sınırında.

MALATYASPOR'DA 2 EKSİK

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Sarı siyahlılarda ise sakatlıkları devam eden Bwalya ve Buğra’dan faydalanamayacak

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayımlanıyor.

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#Fenerbahçe#Yeni Malatyaspor

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