Canlı anlatım: Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı

Ligde alınan üst üste kötü sonuçların ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR
FENERBAHÇE 1-0 YENİ MALATYASPOR
GOL: 10' Novak
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Novak, Min Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı lacivertlilerde soğuk algınlığı bulunan Serdar Aziz ile arka adalesinde sertleşme olan Gustavo, sakatlıkları süren Altay, Ferdi ve Berisha bugün forma giyemeyecek.
4 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Gustavo, Novak, Szalai ve İrfan Can ise kart cezası sınırında.
MALATYASPOR'DA 2 EKSİK
Sarı siyahlılarda ise sakatlıkları devam eden Bwalya ve Buğra’dan faydalanamayacak
FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kadıköy'de saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayımlanıyor.