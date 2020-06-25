MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
GeriFutbol Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Mehmet Ekiciden büyük fedakarlık Yarı yarıya...
Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...
Fenerbahçeye yeni Eljif Elmas: Omar Imeri
Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Omar Imeri

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle