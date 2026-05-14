×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe yeni kalecisini Yunanistan'da buldu! Tzolakis iddiaları...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Tzolakis
Fenerbahçe yeni kalecisini Yunanistanda buldu Tzolakis iddiaları...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 20:19

Fenerbahçe’nin, yeni sezon planlaması kapsamında Olympiakos’un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis’i gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Avrupa kulüplerinin radarındaki Tzolakis için yaklaşık 15 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Ederson’dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de kaleci arayışları hız kazandı. İtalyan basınında da bu yönde sürpriz bir iddia yer aldı.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKTI

Europacalcio kaynaklı haberde, Fenerbahçe’nin Yunan kaleci Tzolakis için girişimlere başladığı ve olası transfer için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Ederson ile yolları ayırma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

Gözden KaçmasınAnderson Talisca, Eyüpspor maçında yokAnderson Talisca, Eyüpspor maçında yok!Haberi görüntüle

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Bu sezon sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Tzolakis’in, özellikle oyun kurma yeteneği ve saha içi liderliğiyle Fenerbahçe’nin radarına girdiği yazıldı.

PERFORMANSI

Genç kaleci bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkarken 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Sözleşmesinin ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe yeni kalecisini Yunanistanda buldu Tzolakis iddiaları...

EDERSON DÖNEMİ KAPANIYOR

Fenerbahçe’de bu sezon en çok tartışılan isimlerden biri olan Ederson’un takımdan memnun olmadığı ve ayrılık düşüncesinde olduğu iddiaları da gündemde.

ESPN’in haberine göre 32 yaşındaki kalecinin Avrupa’ya dönmek istediği ve sarı-lacivertli ekipte aradığı ortamı bulamadığı öne sürülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Tzolakis

BAKMADAN GEÇME!