Fenerbahçe yeni kalecisini Yunanistan'da buldu! Tzolakis iddiaları...

Ederson’dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de kaleci arayışları hız kazandı. İtalyan basınında da bu yönde sürpriz bir iddia yer aldı.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKTI

Europacalcio kaynaklı haberde, Fenerbahçe’nin Yunan kaleci Tzolakis için girişimlere başladığı ve olası transfer için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Ederson ile yolları ayırma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Bu sezon sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Tzolakis’in, özellikle oyun kurma yeteneği ve saha içi liderliğiyle Fenerbahçe’nin radarına girdiği yazıldı.

PERFORMANSI

Genç kaleci bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkarken 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Sözleşmesinin ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

EDERSON DÖNEMİ KAPANIYOR

Fenerbahçe’de bu sezon en çok tartışılan isimlerden biri olan Ederson’un takımdan memnun olmadığı ve ayrılık düşüncesinde olduğu iddiaları da gündemde.

ESPN’in haberine göre 32 yaşındaki kalecinin Avrupa’ya dönmek istediği ve sarı-lacivertli ekipte aradığı ortamı bulamadığı öne sürülmüştü.