Fenerbahçe, yeni golcüsünü Almanya'da buldu! Batshuayi'nin ayrılığı sonrası...

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Sarı-Lacivertli ekibin Belçikalı golcüsü Batshuayi, yeni sezonda Dzeko'nun arkasında beklemekten dolayı oldukça rahatsız bir görüntü çiziyor. Yönetim, takımda mutsuz olduğunu gizlemeyen golcüyle kış transfer döneminde yollarını ayırabilir. Bu yönde bir tutum içerisinde olan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarına vakit kaybetmeden başladı. Kanarya, Bundesliga'daki performansıyla ön plana çıkan golcüyü gündemine aldı.

BATSHUAYI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı.

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Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Belçika Milli Takımı'nda 52 maça çıkan tecrübeli santrfor, 27 gol sevinci yaşadı.

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SÜREYİ BEĞENMEDİ

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu durumdan şikayetçi olduğu belirtiliyor. Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 484 dakika süre alan Batshuayi, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Sarı-Lacivertliler’in ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi, defansif bir orta saha yani ‘6 numara’ takviyesi yapmak. Ancak yönetimin tek hamlesi bu olmayacak gibi görünüyor. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko’nun gölgesinde kalmaktan rahatsız. İstediği kadar süre bulamayan Belçikalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle Fenerbahçe, yaz döneminde bir çok talibi bulunan 30 yaşındaki oyuncuyla ocakta yolları ayırabilir.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Batshuayi’nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Kanarya’nın radarında, Jonathan Burkardt’ın olduğu kaydedildi. Mainz forması giyen 23 yaşındaki forvet, 2021-22 sezonunda 37 resmi maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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İYİ DÖNÜŞ YAPARSA...

Alman yıldız, geçen sezon büyük bir şanssızlık yaşadı ve dizinden sakatlanıp sezonu kapattı. Burkardt, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe’nin, sözleşmesi haziranda bitecek olan golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Burkardt, sakatlıktan iyi bir dönüş yaparsa, Sarı-Lacivertliler’i ocak ayında harekete geçirebilir.