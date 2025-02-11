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Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlu'sunu buldu! Transferde rota Eser Gürbüz

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#Transfer#Fenerbahçe#Eser Gürbüz
Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlusunu buldu Transferde rota Eser Gürbüz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 15:13

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Mimovic gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Transferlerine devam eden sarı lacivertliler, gündemine sürpriz bir isim aldı. Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu hatrı sayılır bir bedelle satan Fenerbahçe, Ferdi gibi düşük bonservis verip yüksek rakama satabileceği ismi buldu. İşte ayrıntılar...

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Ara transferin flaş takımı Fenerbahçe, gözünü Hollanda’ya dikti. Sarı-Lacivertliler’in bu ülkeden kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, müthiş bir yükselişle Fenerbahçe ve Milli Takım’ın değişilmezlerinden olmuş, geçtiğimiz yaz Brighton’a imza atmıştı. Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi aldı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLDU
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

ESER GÜRBÜZ LİSTEYE ALINDI
Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi, Eser Gürbüz’ü aldı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu Hollanda Ligi’nde son haftalarda adından fazlasıyla söz ettirdi.

Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlusunu buldu Transferde rota Eser Gürbüz


2 MAÇTA 2 GOL
Eser, ilk kez 1 Şubat’taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı. Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73’te dahil olup, 90+3’de Heerenveen’e beraberliği getiren golü kaydetti. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe’nin gözlemci ekibinin Eser Gürbüz’ü yakından takip ettiği ve transferde ‘öncelikli’ hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi.

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Genç yıldızın hocası da eski bir dost: Robin van Persie... 2015-18 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Uçan Hollandalı, bu sezon Heerenveen’in başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya başladı.

Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlusunu buldu Transferde rota Eser Gürbüz


HOLLANDA U18'DE OYNADI
Eser Gürbüz, aynı Ferdi Kadıoğlu gibi alt yaş gurubunda Hollanda’yı tercih etti ve U17 formasını 9 kez giyip 1 gol atarken, U18’de de bir defa oynadı. Ferdi sonradan A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanmıştı. Eser, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Go Ahead altyapısından yetişen 17 yaşındaki oyuncu, 2023 yazında Heerenveen altyapısına transfer oldu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Eser Gürbüz

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