Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlu'sunu buldu! Transferde rota Eser Gürbüz

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Ara transferin flaş takımı Fenerbahçe, gözünü Hollanda’ya dikti. Sarı-Lacivertliler’in bu ülkeden kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, müthiş bir yükselişle Fenerbahçe ve Milli Takım’ın değişilmezlerinden olmuş, geçtiğimiz yaz Brighton’a imza atmıştı. Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi aldı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLDU

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

ESER GÜRBÜZ LİSTEYE ALINDI

Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi, Eser Gürbüz’ü aldı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu Hollanda Ligi’nde son haftalarda adından fazlasıyla söz ettirdi.



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Eser, ilk kez 1 Şubat’taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı. Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73’te dahil olup, 90+3’de Heerenveen’e beraberliği getiren golü kaydetti. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe’nin gözlemci ekibinin Eser Gürbüz’ü yakından takip ettiği ve transferde ‘öncelikli’ hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi.

Genç yıldızın hocası da eski bir dost: Robin van Persie... 2015-18 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Uçan Hollandalı, bu sezon Heerenveen’in başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya başladı.

