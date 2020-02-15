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GeriFutbol Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu'nun yerine oturunca...
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Futbol
Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 20:39, /

Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu'nun yerine oturunca...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştığı maç öncesi yedek kulübesinde ilginç anlar yaşandı.

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Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'de Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç öncesinde yaşananlar dikkat çekti.

2ERSUN YANALDAN TEK FARK

ERSUN YANAL'DAN TEK FARK

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aynı 11'le sahada yer alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal, başkent deplasmanında başlangıç kadrosunda 1 değişikliğe gitti. Yanal, antrenmada sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'ü ilk 11'de görevlendirdi

3KANATLARDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

KANATLARDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynatan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi

4TRİBÜNLER DOLDU

TRİBÜNLER DOLDU

Ev sahibi takım taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kümede kalma mücadelesi veren takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarı, stadı dolurdu.

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Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli futbolsever de takımlarını destekledi. Öte yandan, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu

6ALTAY BAYINDIRA ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

ALTAY BAYINDIR'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır’ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.

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Süper Lig’in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe’yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır’ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi.

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Karşılaşma öncesinde yedek kulübesinde ise ilginç anlar yaşandı. Kulübeye giden Emre Belözoğlu, en son koltukta Miha Zajc'ın oturduğunu gördü.

9ZAJCI YERİNDEN KALDIRDI

ZAJC'I YERİNDEN KALDIRDI

Emre Belözoğlu, Zajc'a orasının kendi yeri olduğunu söyledi ve Sloven futbolcuyu kaldı.

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Miha Zajc daha sonrasında diğer uçtaki koltuğa oturdu ve mücadeleyi oradan takip etti.

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