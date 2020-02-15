Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu'nun yerine oturunca...

KANATLARDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynatan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi