Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu'nun yerine oturunca...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'de Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç öncesinde yaşananlar dikkat çekti.
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ERSUN YANAL'DAN TEK FARK
Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aynı 11'le sahada yer alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal, başkent deplasmanında başlangıç kadrosunda 1 değişikliğe gitti. Yanal, antrenmada sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'ü ilk 11'de görevlendirdi
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KANATLARDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynatan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi
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TRİBÜNLER DOLDU
Ev sahibi takım taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kümede kalma mücadelesi veren takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarı, stadı dolurdu.
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Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli futbolsever de takımlarını destekledi. Öte yandan, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu
Süper Lig’in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe’yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır’ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi.
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Karşılaşma öncesinde yedek kulübesinde ise ilginç anlar yaşandı. Kulübeye giden Emre Belözoğlu, en son koltukta Miha Zajc'ın oturduğunu gördü.
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ZAJC'I YERİNDEN KALDIRDI
Emre Belözoğlu, Zajc'a orasının kendi yeri olduğunu söyledi ve Sloven futbolcuyu kaldı.
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Miha Zajc daha sonrasında diğer uçtaki koltuğa oturdu ve mücadeleyi oradan takip etti.