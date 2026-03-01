Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle: 'Şampiyonluk yarışı uzun'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Murat Göle'nin sözleri;

Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık.

PUAN KAYBINI İLK YARI YAŞADIK

İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık.

YARIŞ UZUN

İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha çok uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Haberin Devamı