Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel: "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olacaktık"

Volkan Demirel şöyle konuştu:



"10 yıl önce ne söylediysek, 10 yıl sonra da aynı şeyi söylüyoruz. Her zaman söylediğimizin arkasındayız, arkasında durduk. Bize inanmayanlar vardı. Onların inanmamasına rağmen bunu söyledik. Biz haklıydık. Haklı olanlar da her zaman kazanır. Kazandığımız için, davamız bizim düşündüğümüz, bildiğimiz gibi sonuçlandığı için çok mutluyuz. Ben o zamanlarda emeği geçen, bu süreçte takımın yanında olan, bu süreç için belki kendinden vazgeçen insanlara çok teşekkür ediyorum. İsim isim saymak istemiyorum, çünkü camia zaten bunları biliyor. Tekrar üstüne basa basa anlatmaya gerek yok. O yüzden o zaman zarfından bu zaman zarfına bu duruşu gösteren, Fenerbahçelilik duruşunu gösteren, Fenerbahçe’nin nasıl bir camia olduğunu gösteren taraftarımıza, burada çalışan arkadaşlara, o zamanki futbolcu arkadaşlarıma, yöneticilerimize, hocamıza, herkese çok teşekkür etmek lazım. Her zaman söyledim, o zamanki durumu başka bir kulüp yaşasaydı şu an o kulüp yoktu. Ama Fenerbahçe o zamanki durumu yaşadı, şu an çok daha güçlü bir kulüp olarak ayakta. İnşallah da bundan sonra hep beraber ek başarılar elde edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. O zamanki kadromuz bozulmasaydı, o zamanki durum, ortam bu şekilde engellenmeseydi biz şu an dünyanın en büyük kulüplerinden biri olacaktık. Çünkü çok iyi bir kadromuz vardı, çok iyi bir hava yakalamıştık. Çok iyi sonuçlar alıyorduk ama ne yazık ki önümüz kesildi. Önümüzü kesenler şu an neredeler sormak lazım. Bizler buradayız, her zaman da burada olacağız. Elimizden geldiği kadarıyla 3 Temmuz’u yaşatmaya çalışacağız. Bizim unutacağımız zamanlar değildi bunlar. Kolay kolay da unutulmayacak. Her zaman bunu yaşayarak biraz daha birbirimizi pekiştirmeye çalışacağız. Kolay geçmedi zaman. Tüm camia olarak hep beraber atlattık, bundan sonrasında da hep beraber hareket ederek yolumuza devam edeceğiz.

KUPAMIZ MÜZEMİZDE, İSTEYEN GİDİP BAKABİLİR

Başkanımızın içeri alındığını öğrenerek uyandım. Çeşme’deydim. Sezon sonu tatilindeydim. Hemen toparlanıp İstanbul’a gelmek istedim, çünkü yaşanan olaylar normal olaylar değildi. Ne yaptığını bilen bir insandım. Kazanılan, kaybedilen maçları; yaşanılan pozisyonları dün gibi hatırlıyorum. Hepsini say desen, sayarım. O yüzden ne yaptığımı bildiğim için sonuçta bizler de aptal insanlar değiliz. Doğru neyse onu söylemekle yükümlüyüm. Ben ne yaşadığımı biliyorum, o gün ne yaşadıysam her şeyin arkasındayım. Bizim şampiyonluğumuz anamızın ak sütü gibi helaldir. Tüm Fenerbahçe camiası zaten bunu biliyor. Kupamızda müzededir, isteyen gidip bakabilir. Engellenmesi ve istenmemesi bizi buraya sürükleyenler, şu an onları göremiyoruz. Onları bulsak da keşke onlarla konuşsak ama olmuyor. Tabii ki neredeler ne yapıyorlar, biz sapasağlam her zaman durduğumuz yerdeyiz. 10 senedir buradayız, hiçbir zaman, sözümüzden, bildiğimizden vazgeçmedik. Aslında fazla da bir şey yapmadık. Doğru olan neyse onu yapmaya çalıştık. Allah büyük, sonunda doğru olan haklı olan kazanan biz olduk. O yüzden bundan sonra hep doğrular içerisinde Fenerbahçe camiasında başarılarla birlikte şampiyonluklar gelir. Tek isteğim, tek düşüncem bu. Çok güzel, çok renkli bir camiayız. Birbirini seven, birbirine aile bağıyla bağlanan bir camiayız. Bu camiayı, çok iyi giden bir takımı bölmeye çalıştılar.

HER ZAMAN FENERBAHÇELİ OLDUĞUMU SÖYLEYECEĞİM

Fenerbahçe için maça çıktığında elleri avuçları terleyen her insanın Fenerbahçe için ekstra, hiçbir zaman eksi yapmayacak şekilde hareket etmesi lazım ki Fenerbahçe’yi hep birlikte yukarıya taşıyalım. O öyle olursa, bu böyle olursa; onun arkasından gidersek, bunun arkasından kalırsak; kendi aramızda mücadele etmekten dışarıyı unutacağız. Önce kendimiz birbirimize sarılarak, kenetlenerek, bence 3 Temmuz’da yaptığımızı bu saatten sonra yaparak şampiyonluklara, başarılara gidelim… Bu camiada olduğum için 20 senedir, yaşadıklarım için, ondan öncesi gençken taraftarı olduğum için şimdi de camianın içinde olduğum için bundan sonra da Allah bana ne gösterirse, nerede olursam bilmiyorum, nerede olursa olsun ben her zaman Fenerbahçeli olduğumu söyleyeceğim, sorumluluklarımla gurur duyacağım Fenerbahçeliye yakışacak şekilde hareket ettim her zaman. Hiçbir zaman buraya yanlış bir hareket yaptığımı ya da bir düşüncede olduğumu düşünmüyorum. İnşallah bundan sonra da hayatım boyunca böyle devam edeceğim."

‘Biz haklıydık, ilk günden itibaren haklıydık, son güne kadar haklıydık’ diyerek sözlerine devam eden Yardımcı Antrenör Volkan Demirel, “Ben her zaman söylüyorum; ‘biz haklıydık, ilk günden itibaren haklıydık, son güne kadar haklıydık’. Hep ben söyledim, çünkü yaşadık. Yaşadıklarımı biliyorum. Beni arayanlar bir sürü şey söylüyordu. Ben de ‘yok öyle öyle değil, şu şöyle değil, bu böyle değil’. Biz, sahada, saha içerisinde, çizgilerin içerisinde biz şampiyon olduk, hak ettik ve kazandık. Ben sadece bunu anlattım, bunu söyledim. Kazandıktan sonra da bunu söyledim, her zaman söylüyorum: Fenerbahçe’nin o zamanki şampiyonluğu en büyük şampiyonluktur. Böyle bir şampiyonluğun önüne de hiçbir şampiyonluk geçmeyecektir. O yüzden hepimiz bu şampiyonluğu en iyi şekilde analım, en iyi şekilde dile getirelim. Çünkü gerçekten en hak ettiğimiz şampiyonluk odur. Çünkü hem saha içinde hem de saha dışında gördüğünüz gibi çok mücadele ettiğimiz ki hala mücadelemiz sürüyor. Ama sonunda kazanıyoruz ve o zamanki kupaya geri dönüyoruz. Ve o kupa benim için hakikaten çok büyük bir kupa haline geliyor. Herkese de bunu söylüyorum. O anki şampiyonluk bence Fenerbahçe camiasının, Fenerbahçe tarihinin en büyük şampiyonluğudur. Bundan sonra da onun üstüne şampiyonluk gelmeyecektir.” şeklindeki açıklamasıyla röportajı noktaladı.