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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den Mourinho sözleri: Bütün bu olanlar şaka gibi

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#Fenerbahçe#Mourinho#Foti
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Fotiden Mourinho sözleri: Bütün bu olanlar şaka gibi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 15:30

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde yardımcı antranör Salvatore Foti mücadele öncesi tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için takımının yanında olamayan Jose Mourinho hakkında konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Sarı lacivertlilerde yardımcı antranör Salvatore Foti mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

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'BÜTÜN BU OLANLAR ŞAKA GİBİ'

"Bu konu yorum yapması çok zor bir konu. Kendisiyle konuştuk, bütün bu olanlar şaka gibi. Bugün burada olmaması bizim adımıza üzücü, onun eksikliği muhakkak hissedilecektir. Hocamız için oynanamız gerekiyor. Mourinho'ya karşı yapılan hareketlerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hiçbir şey kazanamamış insanlar bile onun hakkında konuşuyor. Bu yüzden yorum yapmayı gereksiz buluyorum."

'KAZANMAK İÇİN GELDİK'

'Buraya kazanmak için geldik. Kazanmak grubu 1. sırada bitirmek için önemli. Ocak ayından bu yana iyi bir performans gösteriyoruz, bu performansı devam ettirmemiz gerekiyor. Buraya kendi oyunumuz oynamaya geldik.' dedi.

NE OLMUŞTU?

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Foti

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