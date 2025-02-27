Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den Mourinho sözleri: Bütün bu olanlar şaka gibi

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Sarı lacivertlilerde yardımcı antranör Salvatore Foti mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Gözden Kaçmasın Gaziantep Fenerbahçe maçı (CANLI) Haberi görüntüle

'BÜTÜN BU OLANLAR ŞAKA GİBİ'

"Bu konu yorum yapması çok zor bir konu. Kendisiyle konuştuk, bütün bu olanlar şaka gibi. Bugün burada olmaması bizim adımıza üzücü, onun eksikliği muhakkak hissedilecektir. Hocamız için oynanamız gerekiyor. Mourinho'ya karşı yapılan hareketlerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hiçbir şey kazanamamış insanlar bile onun hakkında konuşuyor. Bu yüzden yorum yapmayı gereksiz buluyorum."

'KAZANMAK İÇİN GELDİK'

'Buraya kazanmak için geldik. Kazanmak grubu 1. sırada bitirmek için önemli. Ocak ayından bu yana iyi bir performans gösteriyoruz, bu performansı devam ettirmemiz gerekiyor. Buraya kendi oyunumuz oynamaya geldik.' dedi.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.