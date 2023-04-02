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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: 'Kaçan penaltı maçı değiştirdi'

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#Fenerbahçe#Deus#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 23:44

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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İşte Joao de Deus'un sözleri;

Bana göre maçı değiştiren kilit an, kaçırdığımız penaltıydı. Takım oradan sonra konsantrasyonu kaybetti. Rakip takım her geldiğinde gol buldu.

KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR

Evet, maça iyi başlamıştık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı çok kötü oynadık. Futbol bu. Yapmamız gereken şey, sorumluluğu üstlenmek. Taraftarlarımızı anlıyoruz. Bizler de çok mutsuzuz. Önümüzde başka maçlar var. Perşembe başka bir maç var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor.

AÇIKLAMA BULMAMIZ ANLAMSIZ

Futbol bu. Maç içinde bir an bir gelişme takımı olumsuz etkileyebiliyor. Bugün de bu şekilde oldu. Şu anda bir açıklama bulmamız anlamsız. Çünkü zaten bir açıklaması yok. Biliyoruz neler yaşandığını, problemlerin neler olduğunu. Takım ilk yarıda iyi bir performans sergiliyordu. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Yapmamız gereken şey ayağa kalkmak.

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#Fenerbahçe#Deus#Süper Lig

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