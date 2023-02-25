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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: 'Bir ülkenin başına gelen en büyük trajedi bu'

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#Fenerbahçe#Deus#Süper Lig
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: Bir ülkenin başına gelen en büyük trajedi bu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 21:44

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Konyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Joao de Deus'un açıklamaları;

İyi bir galibiyet aldık, rakibimizin eksik kalmasının da etkisi var ama onlar eksik kalana kadar maçı domine etmeyi başarmıştık.

EN BÜYÜK TRAJEDİ

Hepimiz yaşanana afetten dolayı çok üzgünüz. Benim bildiğim, bir ülkenin başına gelen en büyük trajedi bu

ÇOK ÜZÜCÜ

Korkunç bir olay yaşandı. Bu olayın sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif etkileri olacaktır. Sportif olanı en küçüğüdür elbette. Tüm ülke üzerinde etki bırakan bir olay. Sportif olarak bakınca bile Gaziantep ve Hatay'ın devam edemiyor olması çok üzücü

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#Fenerbahçe#Deus#Süper Lig

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