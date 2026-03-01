×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe yara sarmak için Antalya deplasmanında!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Antalyaspor
Fenerbahçe yara sarmak için Antalya deplasmanında
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 07:00

Saat 20.00'deki maçın hakemi Alper Karasu...

Haberin Devamı

Süper Lig’in namağlup tek takımı Fenerbahçe, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geçen hafta 90+11’de yediği golle Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan ve lidere yetişme şansını kaçırıp 2 puan geride kalan sarı lacivertlilerde, sakat olan Talisca, Alvarez, Skriniar, Nene ve Çağlar kesin yok, Ederson ve Oosterwolde’nin durumları maç saatinde belli olacak.

23 puanlı Antalyaspor’da ise Doğukan ve Ege sakat.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Antalyaspor maçı öncesi 6 eksik 6 oyuncu kart sınırındaFenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi 6 eksik! 6 oyuncu kart sınırındaHaberi görüntüle

Muhtemel 11'ler;

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Safuri, Soner, Saric, Storm, Streek.

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert, Semedo, Levent, İsmail, Kante, Fred, Cherif, Kerem.

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

Haberin Devamı

16.00 | Gençlerbirliği - Kayserispor

20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!