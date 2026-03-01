Fenerbahçe yara sarmak için Antalya deplasmanında!

Haberin Devamı

Süper Lig’in namağlup tek takımı Fenerbahçe, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geçen hafta 90+11’de yediği golle Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan ve lidere yetişme şansını kaçırıp 2 puan geride kalan sarı lacivertlilerde, sakat olan Talisca, Alvarez, Skriniar, Nene ve Çağlar kesin yok, Ederson ve Oosterwolde’nin durumları maç saatinde belli olacak.

23 puanlı Antalyaspor’da ise Doğukan ve Ege sakat.

Muhtemel 11'ler;

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Safuri, Soner, Saric, Storm, Streek.

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert, Semedo, Levent, İsmail, Kante, Fred, Cherif, Kerem.

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

Haberin Devamı

16.00 | Gençlerbirliği - Kayserispor

20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK