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FenerbahÃ§e, 'yapay zekaya' geÃ§ti! Ä°smail Kartal anlaÅŸtÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ä°smail Kartal#Yapay Zeka
FenerbahÃ§e, yapay zekaya geÃ§ti Ä°smail Kartal anlaÅŸtÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 10:35

FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal, milli arada Ã¶nemli bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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FenerbahÃ§eâ€™de Milli ara adeta laboratuvar dÃ¶nemine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°smail Kartal bir taraftan fiziksel eksiÄŸi bulunan oyuncularÄ±nÄ± hazÄ±r hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, diÄŸer taraftan oyun modelini geliÅŸtirmek iÃ§in teknik ekibiyle kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TecrÃ¼beli teknik adamÄ±n Ã¶zellikle veri analizi konusunda Ã¶nemli bir yeniliÄŸe gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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FenerbahÃ§e, yapay zekaya geÃ§ti Ä°smail Kartal anlaÅŸtÄ±

Kartal, yapay zekÃ¢ destekli Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel bir veri analiz ÅŸirketiyle anlaÅŸarak hem FenerbahÃ§eâ€™nin performansÄ±nÄ± hem de rakiplerini Ã§ok daha detaylÄ± incelemeye baÅŸladÄ±.

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FenerbahÃ§e, yapay zekaya geÃ§ti Ä°smail Kartal anlaÅŸtÄ±

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SarÄ±-Lacivertlilerâ€™in maÃ§larÄ±ndaki pres verimliliÄŸi, top kazanma bÃ¶lgeleri, geÃ§iÅŸler, ÅŸut kalitesi ve oyuncularÄ±n saha iÃ§i konumlanmalarÄ± gibi birÃ§ok parametre iÅŸleniyor.

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FenerbahÃ§e, yapay zekaya geÃ§ti Ä°smail Kartal anlaÅŸtÄ±

AyrÄ±ca SÃ¼per Ligâ€™deki rakiplerin oyun alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± analiz edilerek Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarÄ±n maÃ§ planlarÄ± iÃ§in ÅŸimdiden veri havuzu oluÅŸturuluyor. Kartalâ€™Ä±n ekibine bu konuda uzman bir ismin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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FenerbahÃ§e, yapay zekaya geÃ§ti Ä°smail Kartal anlaÅŸtÄ±

Ä°smail Kartalâ€™Ä±n Ã¼zerinde Ã¶zellikle durduÄŸu diÄŸer alan ise duran toplar. Bu sezon duran toplardan Ã¼rettiÄŸi gollerle Ã¶ne Ã§Ä±kan FenerbahÃ§eâ€™de mevcut organizasyonlara yenileri ekleniyor. Kornerlerde farklÄ± koÅŸu rotalarÄ±, Ã¶n ve arka direk varyasyonlarÄ± ile ikinci toplarÄ±n deÄŸerlendirilmesine yÃ¶nelik yeni setler Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Kartalâ€™Ä±n hedefi, Milli ara sonrasÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha Ã¶lÃ§Ã¼lebilir ve rakibe gÃ¶re ÅŸekillenebilen bir FenerbahÃ§e ortaya Ã§Ä±karmak.

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#Fenerbahçe#Ä°smail Kartal#Yapay Zeka

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