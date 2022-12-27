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Fenerbahçe, Volkan Demirelli Hatayspor karşısında! Jorge Jesus'un kadro tercihi...

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Volkan Demirelli Hatayspor karşısında Jorge Jesusun kadro tercihi...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Ligde son 2 maçını kaybeden Kanarya bugün evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Dünya Kupası arasına yenilgi ile girip dönüşü de kayıpla yapan sarı lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Crespo, sakatlığı süren Pedro ve tam hazır olmayan Peres bugün forma giyemeyecek.

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Ligde Giresunspor ve Trabzonspor maçlarıyla üst üste 6 puan kaybeden Fenerbahçe, bugün Hatayspor’u geçip kötü gidişe son vererek yeni bir seri yakalamak istiyor. Sarı lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı Crespo’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Joao Pedro ile henüz tam olarak hazır olmayan Luan Peres forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatan ancak tedbiren Trabzonspor müsabakasında görev verilmeyen Arda Güler ve Alioski’nin oynayabilecek durumda olduğu kararı Jorge Jesus’un vereceği öğrenildi.

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FERDi SINIRDA

Kırmızı kart cezalısı Crespo’nun yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek’in oynaması beklenirken takımda sarı kart sınırında bulunan tek futbolcu Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçe, Volkan Demirelli Hatayspor karşısında Jorge Jesusun kadro tercihi...

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig

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