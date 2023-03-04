Fenerbahçe voleybol şubesinden yılın en güzel transferi

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Türkiye onu 14 Şubat’ta Hürriyet’te yer alan ‘Ailem için dimdik ayakta durup pes etmeyeceğim’ başlıklı haberle tanıdı. Depremin dik duruşlu, gururlu delikanlısı Abdülkadir Terlik, annesini, babasını, ağabeyini, ablasını ve 40 günlük yeğenini toprağa verdiği gün, onların huzur içinde uyumaları için, asla yılgınlığa düşmeyeceğini, hayata sıkı sıkıya tutunup çok daha başarılı olacağını söylüyordu röportajımızda...

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HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Kilis Gençlik Spor Kulübü’nde forma giyen genç sporcunun bu sözlerini Hürriyet’ten okuyan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt hemen telefonla voleybol şubesinin yetkililerini arayarak Abdülkadir’le temas kurulmasını isedi. · AiLESiNi toprağa verdiği günün ertesinde, henüz ne yapacağını bilemeden, kendisine nasıl bir yol haritası çizeceğini düşünürken çalan telefonunun öteki ucunda Fenerbahçe’nin 2. ligdeki voleybol takımının başantrenörü Ali Yılmaz, “Seni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyoruz” diyordu. Çocukluk hayali çubuklu formayı giymek olan 20 yaşındaki Abdülkadir’in bu sözler sonrası adeta boğazı düğümlendi, “Şu an konuşamayacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir süre düşünüp kafasını toplamaya çalışan genç voleybolcu, 10 dakika sonra Ali Yılmaz’ı geri arayarak, “Dün toprağa verdiğim annem, babam da benim gibi F.Bahçe taraftarıydı. Bu teklifiniz beni çok mutlu etti, Fenerbahçe’ye koşarak bile gelirim” cevabını verdi. Abdülkadir Terlik’i İstanbul’a getirmek için seferber olan Fenerbahçeli yetkililer bu görüşmeden 4 saat sonra Adana’dan kalkan uçakta yer bulamayınca, ertesi gün 05.20’de Malatya’dan hareket eden uçakta yer buldu. Sabah 08.00’de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nden adımını atan genç voleybolcu, sağlık testlerinden geçirildikten sonra odasına yerleştirildi.

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KOÇ: ARTIK BÜYÜK BİR AİLEN OLDU

Sonraki günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Bundan sonra sakın ola ki ‘Ailem yok’ diye düşünme; artık çok büyük bir ailen oldu. Bütün Fenerbahçe senin ailendir” sözleriyle mutluluğu daha da artan Abdülkadir, “Burada hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki uzun yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum” diye dile getirdi duygularını.

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PLAY-OFF'TA FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAYACAK

Dereağzı Tesisleri’nde kendisi gibi başka şehirlerden gelen takım arkadaşlarıyla birlikte kalan Abdülkadir Terlik her ne kadar şimdi Fenerbahçe camiasının kanatları altında olsa da, önümüzdeki günlerde sarı lacivertli takıma karşı forma giyecek. Zira kendisinin halen faal sporcusu olduğu Kilis Gençlik Spor Kulübü, Fenerbahçe ile birlikte 2. lig play-off maçlarında mücadele edecek. Abdülkadir bu ilginç rastlantıyla ilgili, “Play-off’a kalmak için çok büyük emekler vermiştik. Orada da takımımla beraber olmak istiyorum. İlk maçta Fenerbahçe’ye karşı oynayacağım ve Kilis’in kazanması için elimden geleni yapacağımı hocalarıma anlattım. Onlar da ‘Bir Fenerbahçeli’ye bu yakışır’ dediler” ifadelerini kullandı

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EĞİTİM VE SPOR HAYATINI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Simla Türker Bayazıt, Abdülkadir Terlik’in gelecek sezon sarı lacivertli formayla sahada olacağını belirterek, “Kendi isteğiyle eski takımında forma giymek için play-off maçlarının oynanacağı şehre gidecek. İlk maçımızda bize rakip olacak.

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BİZE KARŞI EN İYİSİNİ YAPACAK

Onda çok güzel bir spor etiği var; bize karşı da sahada en iyisini yapacaktır. Play-off maçlarından sonra zaten sözleşmesi bitmiş olacak ve bizimle birlikte İstanbul’a dönecek. Biz, ona inanıyoruz. Cesur, iyi ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezon takımımızda olacak. Hem eğitimini hem spor hayatını el ele ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

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HOCASI ALİ YILMAZ'IN ABDÜLKADİR'E GÜVENİ TAM

Fenerbahçe'nin 2. ligdeki Voleybol takımının başantrenörü Ali Yılmaz, Abdülkadir Terlik için, “Yetenekli, uyumlu, güçlü ve altyapısı sağlam bir sporcu. Çok çalışırsa bir sene sonra onu Efeler Ligi’nde görebiliriz” dedi.

AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ KAYBETTİ

Abdülkadir Terlik’in annesi Safiye, babası Bedir, ablası İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer; İskenderun Dumlupınar Mahallesi’nde kirada oturdukları 5 katlı Özen Apartmanı’nın 6 Şubat’taki depremde yıkılması üzerine hayatlarını kaybetmişti. Depreme Kilis’te yakalanan Abdülkadir, Hürriyet aracılığıyla, “Pes etmeyeceğim” mesajını vermişti.