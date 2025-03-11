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Fenerbahçe, Vlahovic ve Kostic için gözü kararttı! Sarı-lacivertliler transfer için servet ödemeye hazır

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#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Vlahovic
Fenerbahçe, Vlahovic ve Kostic için gözü kararttı Sarı-lacivertliler transfer için servet ödemeye hazır
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 09:26

Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine Filip Kostic'in bonservisini almak ve Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için servet ödemeye hazır.

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Fenerbahçe, gelecek sezon da Jose Mourinho ile yola devam edecek. Bu nedenle yeni dönemin planlamaları şimdiden başladı.

Portekizli teknik adamın beklentisi, transferde daha hızlı hareket edilmesi, sezona en hazır şekilde girilmesi. Yönetim de hamlelerini bu doğrultuda atıyor.

Sarı-Lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adamın çok istediği futbolcular için girişimlere başlıyor.

MOURINHO, VLAHOVIC'I ÇOK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Mourinho, Filip Kostic’in mutlaka takımda tutulması yönünde rapor sunmuştu. Tecrübeli teknik adam ayrıca Dusan Vlahovic’in transferini de özellikle istemişti. Sarı-Lacivertliler, iki yıldız için Juventus’a ilk resmi teklifi kısa sürede sunmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Kostic ve Vlahovic’in bonservisi için toplamda 30 milyon Euro’luk bir rakamı gözden çıkarmış durumda.

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VLAHOVIC'İN HEDEFİ İNGİLTERE AMA...

İtalyanlar’a göre Juve ile orta yolun bulunması zor olmayacak. Siyah-Beyazlı ekip iki futbolcuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe’de çok mutlu olan Kostic de Sarı-Lacivertliler ile kalıcı bir sözleşme imzalamaya hazır.

Ancak önceliği Premier Lig olan Vlahovic’in ikna edilmesi kolay değil. Mourinho daha önce bir görüşme yapsa da Sırp yıldızın yanıtı ‘hayır’ olmuştu. Ancak yönetim vazgeçmiş değil. Şu anda İngiltere’den golcü oyuncuya bir talip olmaması, umutları artırıyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 34 maça çıkan Vlahovic, 14 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Vlahovic

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