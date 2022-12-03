Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı: Fenerbahçe - Villarreal maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fenerbahçe - Villarreal Maçı#Futbol
Canlı: Fenerbahçe - Villarreal maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 18:17

Fenerbahçe ile Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında lig kapsamında ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Vallecano'yla mücadele etmişti. Sarı Lacivertliler, tekrar Kadıköy'de sahne alıyor. Bu rakip ise Villarreal.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Villarreal: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Zajc, Arao, Henrique, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.

FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe hazırlık maçı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Sarı lacivertli ekip, hazırlık maçında bugün (3 Aralık) İspanyol ekibi Villarreal'le karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maç saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fenerbahçe - Villarreal Maçı#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020