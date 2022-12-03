Canlı: Fenerbahçe - Villarreal maçı

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Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında lig kapsamında ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Vallecano'yla mücadele etmişti. Sarı Lacivertliler, tekrar Kadıköy'de sahne alıyor. Bu rakip ise Villarreal.
İlk yarı oynanıyor
Fenerbahçe: 0
Villarreal: 0
Goller:
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Zajc, Arao, Henrique, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.
FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe hazırlık maçı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Sarı lacivertli ekip, hazırlık maçında bugün (3 Aralık) İspanyol ekibi Villarreal'le karşı karşıya geliyor.
Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maç saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.