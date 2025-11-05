×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Viktoria Plzen#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 15:11

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA listesine yazılmayan Rodrigo Becao, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz dışında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu açıkladı

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Viktoria Plzen#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!