Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
UEFA listesine yazılmayan Rodrigo Becao, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz dışında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.