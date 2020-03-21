Fenerbahçe videolu sistem ile evden çalışacak!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na ara verilmesinin ardından Fenerbahçe de alınan tedbirleri resmi internet sitesinden duyurdu. Buna göre Futbol A Takımı oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecekler. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak futbolcular video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız’ın gözetiminde antrenmanlarını yapacak. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecek. Kulüpte alınan diğer önlemler ise şöyle sıralandı:

SARI LACİVERTLİ KULÜPTE ALINAN DİĞER TEDBİRLER

- Kulüpteki tüm sportif şubelerde faaliyetler durdu.

- Tüm sporculara ve çalışanlara Sağlık Bakanlığı’nın resmi metinleri baz alınarak koronavirüsten nasıl korunulacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

- Sarı lacivertli ait spor tesislerine ve takım otobüslerine dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

- Fenerbahçe Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri ve Topuk Yaylası Tesisleri, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Fenerbahçe Burnu’ndaki tesisler ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne girişler de durduruldu.

- Kulüpte çalışan, 16 Mart tarihi itibariyle okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan personel ile hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü çalışanlar ile dezavantajlı grupta yer alanlar idari izinli sayıldı.





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