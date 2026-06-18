Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini açıkladı! Kosovalı golcü İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini resmi yayın organından açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Transfer Bilgilendirmesi

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Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi. Vedat Muriqi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı.

Taraftarları selamlayan tecrübeli golcü, ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

32 yaşındaki santrfor, geçen sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.