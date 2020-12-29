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GeriFutbol Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel'den transfer açıklaması
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Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel'den transfer açıklaması

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel'den transfer açıklaması
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği iddia edilen Bodo Glimt'in yıldızı Philip Zinckernagel transferiyle ilgili Norveç basınına konuştu.

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Philip Zinckernagel'den transfer açıklaması geldi. Norveç medyasına konuşan ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan Bodo Glimt'in oyuncusu, Süper Lig'e transferinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geleceği hakkında, "Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

22 GOL, 24 ASİST VAR
Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Zinckernagel, geçen sezon oynadığı 28 maçta 19 gol atıp 24 asiste imza atmıştı. Danimarkalı yıldız bu sezon ise geride kalan 3 maçta 3 gol attı. (Ajansspor)

Fenerbahçe ve Trabzonsporun istediği Philip Zinckernagelden transfer açıklaması

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