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Futbol
İHA,AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı
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Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir futbolcusunda koronavirüs tespitm edilen Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspordan Ankaragücü paylaşımı

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