Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması!

Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, 3 Temmuz'un 10. yıl döneminde resmi internet sitelerinden açıklama yayınladılar.

İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un açıklamaları;

FENERBAHÇE

Bugün, günlerden yine 3 Temmuz…



Fenerbahçe’nin, Cumhuriyet tarihinin en kirli, en hain, devletin tüm kademelerini cebren ve hile ile ele geçirmiş bir terör örgütünün saldırısına uğramasının üzerinden tam 10 yıl geçti.



Bu hainlerin hesap etmediği şey Fenerbahçe’nin, Ata’sının gençliğe hitabesinde emrettiği “Bir gün vazifeye atılmak mecburiyetinde kalırsan içinde bulunduğu vaziyet ve imkânı düşünmeyeceksin” talimatına kalben bağlı olduğuydu!



Fenerbahçe Spor Kulübü, binlerce sporcusu, milyonlarca taraftarıyla;



Başkanı, camiası, yöneticisi, sporcusuyla 3 bin 650 gün, 87 bin 600 saat önce direnişi başlattı, hainlere karşı sarı-lacivert bir duvar ördü!



FETÖ’nün organize ettiği bu kumpasa karşı ‘bu şike davası değil!’ diye haykırıp 7’den 70’e tüm gücümüzle mücadele verirken Fenerbahçe yapayalnızdı!



Medya eliyle her gün yeni bir iftiraya uğradık, toplum nezdinde Fenerbahçe’nin onurlu duruşunu kendileri gibi iki paralık etmeye çalıştılar.



TV programları FETÖ tetikçiliği yapan, futboldan bihaber sözde spor yorumcularıyla doldu.



Bu rol sahipleri sonraki yıllarda kendilerine yakışan bir duruşsuzlukla geri adım atsalar da tertemiz Fenerbahçemize attıkları iftiralar, yaktıkları canlar, ağlattıkları çocuklar unutulmadı, BİZ UNUTMAYACAĞIZ!



Fenerbahçe, 3 Temmuz sabah saat 06.00 sularında uyandığı noktadan bir adım geri atmadı, bir an vazgeçmedi, asla durmadı, hiçbir zaman susmadı…



Karşısına polis, hâkim, savcı rolünde çıkan FETÖ mensupları ise bugün yerle yeksan oldular!



10 yıllık mücadele sonunda FETÖ yenildi, Fenerbahçe daha da bütün oldu!



Herkes, her şey yer değiştirdi, Fenerbahçe hep ilk gün durduğu yerde İNANÇLA kaldı.



Hainler, sarı-lacivert duvara çarptı, darmadağın oldu; adalete yakılan fenerin ateşinde kül oldular.



O gün, o kumpası planlayıp hayata geçirenler, bugün ya hapiste ya da kaçacak yer arıyorlar.



Operasyon ‘3-4 ay konuşulur, unutulur’ sananlar bugün tarihin kirli sayfalarına gömüldüler!



Bu isimlerin hepsi tüm Fenerbahçelilerin hafızalarında, çamurla eşleşecek şekilde, kazınmamak üzere yer etti.



Bu kişilerden tek tek hesap sorulana kadar MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK!



Hain kumpasın 10. yıl dönümünde,



Takımınla, taraftarınla, değerlerinle;



Kökleri toprağın en güçlü ve en naif yanı,



Umut, inanç, gurur saçan dalları yarınların feneri olan renklerinle;



FENERBAHÇE SEN ÇOK YAŞA!

TRABZONSPOR

Tam olarak 3.650 gün

Trabzonspor’a karşı 3 Temmuz’da dünya tarihinin en büyük şikesi yapıldı. Onbinlerce sayfa belgeye, görüntü ve telefon kayıtlarına rağmen üzeri kapatıldı!

Peki 10 yılda ne oldu?

Ne savcılık aşamasındaki ifadelerinde ne de yargılandıkları mahkemede önlerine konulan görüntüleri, yer tespit tutanaklarını, ses kayıtlarını inkar etmediler. Kısacası şike belgelerini inkar etmediler. Aralarındaki telefon konuşma kayıtlarında geçen ekilen tarlaları. Atılan çift dikişleri. Din adamlarından alınan onayları. Elden teslim edilen paraları. Mini mini arabaları. Patates hatları. CEO’ları! Hiçbirini inkar edemediler!

UEFA şikeyi tescilledi, men yediler. CAS’a gittiler. “Türkiye’de ceza yargılaması devam ediyor. Onun sonucunu bekleyelim” şeklindeki itirazlarını CAS, çok sert bir kararla reddetti. Çünkü sportif disiplin yargılaması ile ceza yargılaması birbirinden tamamen farklıydı. Ama bu red kararını kendi camialarından sır gibi sakladılar. Gerçekleri dün olduğu gibi bugün de bütün dünyaya Trabzonspor duyuracaktı!

CAS’ın 2010-2011 sezonuna yönelik 2014 yılında verdiği 2013 A/3256 sayılı gerekçeli kararının 267. paragrafı:

“CAS, şike yapıldığı tespit edilmiş 5 maç ile ilgili olarak kendi değerlendirmesini yapmış ve Türk Yargıtay’ı tüm kişileri aklasa dahi bu durum CAS’ın vereceği kararı etkilemeyecektir.”

SON HÜKÜM

Madde 580: G- CAS, davanın esasının Fenerbahçe’ye disiplin yaptırımı uygulaması gerektiğine karar vermiştir.

H- CAS, Fenerbahçe’nin UEFA müsabakalarından iki yıl süre ile men edilmesine karar vermiştir.

Tabi ki bununla yetinmediler. Kendi şikelerinin yanına Trabzonspor’u da eklemek istediler. Bugün sözde “kumpas, sahte delil” dedikleri dosyayı UEFA’ya götürüp “Trabzonspor da şike yaptı” dediler. UEFA anında bu başvuruyu reddetti ve “Trabzonspor temiz” dedi!

Tüm bu süreçler devam ederken Avrupa’da “şikeci” olarak tarihe geçenlerin listesini UEFA resmi sitesinden dört yıl önce de bu şekilde duyuruyordu!

Bugün yeniden yargılama kararı hakkında dahi “şike” yapıyorlar! Düne kadar misafir ettikleri, misafir oldukları, tesislerinde forma giydirip maç yaptıkları ve hatta kulübe üye yaptıkları FETÖ’cüleri unutup şimdi aynı kişilerin kendilerine “Kumpas” kurduklarını iddia ediyorlar! Delillere “sahte” diyemiyorlar, “biz yapmadık, biz konuşmadık” diyemiyorlar “Bu delilleri kullanamazsınız” diyorlar!

Trabzonspor’un şampiyonluğunu organize şekilde çalanlar şunu unutmasın ki; dünya tarihinin en büyük şikesi olan 3 Temmuz futbolumuzun kara lekesi olarak yerini korumaya devam edecektir!