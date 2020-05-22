Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları!
Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2010-2011 sezonları için arka arkaya paylaşımlarda bulundular.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, "Bu bir 'Şampiyonluk', bir 'Kupa', bir 'Başarı' değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe’yi sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ilk UYANIŞ! 2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ
Trabzonspor Kulübü'nün hesabından ise Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda Inter'i mağlup ettikleri maçtan video paylaşarak "Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider" sözleri kullanıldı.
Kulüplerin yaptığı paylaşımların ardından iki takım taraftarları da çok sayıda yorum yaptı.
Bu bir “Şampiyonluk”, bir “Kupa”, bir “Başarı” değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe’yi sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ilk UYANIŞ!— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 21, 2020
“2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe!” #KaranlıklarAydınlandıFenerinle pic.twitter.com/y7ThywnEx1
#ŞampiyonlarŞampiyonlarLigineGider 😂😂😂#TertemizŞampiyonluk #SekizinciKuşatma https://t.co/ZrjvR8g5Kw— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 21, 2020
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