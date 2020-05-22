MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları!
GeriFutbol Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.05.2020 - 00:27,Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2010-2011 sezonları için arka arkaya paylaşımlarda bulundular.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, "Bu bir 'Şampiyonluk', bir 'Kupa', bir 'Başarı' değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe’yi sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ilk UYANIŞ! 2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Trabzonspor Kulübü'nün hesabından ise Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda Inter'i mağlup ettikleri maçtan video paylaşarak "Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider" sözleri kullanıldı.

Kulüplerin yaptığı paylaşımların ardından iki takım taraftarları da çok sayıda yorum yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle