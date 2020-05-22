Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, "Bu bir 'Şampiyonluk', bir 'Kupa', bir 'Başarı' değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe’yi sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ilk UYANIŞ! 2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Trabzonspor Kulübü'nün hesabından ise Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda Inter'i mağlup ettikleri maçtan video paylaşarak "Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider" sözleri kullanıldı.

Kulüplerin yaptığı paylaşımların ardından iki takım taraftarları da çok sayıda yorum yaptı.