Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 3 Temmuz gerilimi

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Sarı lacivertli kulüp ‘3 Temmuz kumpasının 13. yılı’ başlığıyla yaptığı paylaşımda özetle “Senaryosu FETÖ tarafından yazılan, devletimizin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş karanlık bir yapı tarafından kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti. Vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemizin haklılığı hukuken de kanıtlandı. Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

"TERTEMİZ ŞAMPİYON"

Trabzonspor ise Fenerbahçe’nin paylaşımını çok kısa bir sürede alıntılayarak iğneleyici bir paylaşıma imza attı. Bordo mavili ekip “Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin. 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!” ifadelerini kullandı.

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AZİZ YILDIRIM: RÖVANŞ ALMA PEŞİNDELER

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz'a ilişkin bir açıklama yayımladı. Yıldırım'ın açıklamasında, "3 Temmuz bitmedi. Rövanş almanın peşindeler. Bunu zamanla herkes görecek, anlayacak. FETÖ tehlikesi her zamankinden daha fazla ve farklı formlarda devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.