Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Fatih Terim, Galatasaraya başkan olacak mı Harekete geçtiği iddiası...Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olacak mı? Harekete geçtiği iddiası...#Fatih Terim
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
İbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacakİbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak#İbrahim Kalın
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
Üsküdarda binada patlama Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladıÜsküdar'da binada patlama! Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladı#Üsküdar
Günlük tabloya dahil olmak an meselesi Bakan Kocadan dikkat çeken uyarı"Günlük tabloya dahil olmak an meselesi!" Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme TutuklandılarŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Tutuklandılar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajaxtan kovuldu Avrupa futbolunu sarsan skandal...Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajax'tan kovuldu! Avrupa futbolunu sarsan skandal...#Marc Overmars
Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildiKazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildi#Nursultan Nazarbayev
İstanbuldaki çarpıcı detay Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88i...İstanbul'daki çarpıcı detay! Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88'i...#Fahrettin Koca
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Fatma Girikin ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu dahaFatma Girik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu daha!#Fatma Girik
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

#PFDK#Fenerbahçe#Trabzonspor
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDKya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ise Kasımpaşa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliğince alınan kararlar şöyle:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü SAMİ UĞURLU’nun 05.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü masörü RAHMAN KARAAĞAÇ’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PFDK#Fenerbahçe#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı