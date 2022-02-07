Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ise Kasımpaşa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF Hukuk Müşavirliğince alınan kararlar şöyle:



"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü SAMİ UĞURLU’nun 05.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü masörü RAHMAN KARAAĞAÇ’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.