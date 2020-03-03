Fenerbahçe ve Trabzonspor nasıl tur atlar? Fenerbahçe Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti ve rakibini 2-1 yendi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Novak atarken Fenerbahçe'nin tek golünü Vedat Muriqi attı. Maçın ardından gözler Fenerbahçe Trabzonspor rövanş maçına çevrildi. Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları, evinde konuk edeceği Trabzonspor'u mağlup etmesi durumunda nasıl tur atlayacaklarını araştırıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor rövanş maçı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Trabzonspor rövanşı 21 Nisan’da Ülker Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe karşılaşmanın rövanş maçında 2 farklı galibiyette ve 1-0 üstünlüğü ile tur atlayan takım olacak.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Rakibini mağlup ederek avantaj yakalayan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya 2-1'den fazla tek farklı (3-2, 4-3 gibi) mağlubiyette tur atlayarak adını finale yazdıracak.