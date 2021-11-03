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Fenerbahçe ve TFF'den Zeki Rıza Sporel için anma mesajı

#Fenerbahçe#Zeki Rıza Sporel#TFF
Fenerbahçe ve TFFden Zeki Rıza Sporel için anma mesajı

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, efsane milli futbolcu Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 52. yılında andı.

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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 52. yılında andı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Milli takımımızın tarihindeki ilk golünü atan, Çubuklumuzla sayısız başarı ve rekorlar yaşayan, soyadını Atamız’dan alan eski Başkanımız ve Kaptanımız Zeki Rıza Sporel’i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1898'de doğan Zeki Rıza Sporel 1922-1923'te gol yemeden İstanbul Ligi'nde şampiyon olan sarı-lacivertli takımın formasını giydi. Sporel, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Ekim 1923'te Romanya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak milli takımın ilk gollerini atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Sporel, 1955-1958 yılları arasında da Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

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TFF DE SPOREL'İ ANDI

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Zeki Rıza Sporel'i vefatının 52. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Vefatının 52. yılında, A Milli Takımımızın tarihindeki ilk golünü atan Zeki Rıza Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe#Zeki Rıza Sporel#TFF

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