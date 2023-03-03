Fenerbahçe ve Sevilla, transferde de karşı karşıya!

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna eşleşen Fenerbahçe ve Sevilla'yı iki zorlu maçın yanı sıra transfer savaşı da bekliyor.

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak ilk maçın ardından 16 Mart'ta Kadıköy'de rövanş mücadelesi yapılacak ve tur atlayan takım belli olacak.

MAHMOUD DAHOUD İÇİN KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Sevilla, yeşil sahanın yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi. Alman ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mahmoud Dahoud ile Fenerbahçe ve Sevilla ilgileniyor.



Bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olan 27 yaşındaki orta saha için en istekli iki takımın Fenerbahçe ve Sevilla olduğu, Premier Lig'den Leicester City ve İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Suriye asıllı Alman futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.

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ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA

Orta sahanın ortasında görev yapan Dahoud, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim. Mönchengladbach altyapısından yetişen Suriye asıllı futbolcu 2017’de Dortmund’a 12 milyon Euro’ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Sarı- Siyahlılar’da 137 resmi maça çıkarken, 5 gol attı ve 16 asist yaptı. MAHMOUD DAHOUD, 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Almanya U21 Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biriydi. Yıldız orta saha oyuncusu, Almanya A Milli Takımı’nda ise 2 kez forma giydi.



Transfermarkt'a göre Dahoud'un piyasa değeri 18 milyon euro.

MONCHI'DEN FENERBAHÇE YORUMU

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, kura çekimi sonrası Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken sözler kullanmıştı.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyunculara sahipler, dolu tribünler önünde ve yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyorlar. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönmüştük. Evimizde 3-2 kazandık ama penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak.

Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı evimizde oynayacağız.

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Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden.