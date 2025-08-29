×
Fenerbahçe ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu!

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Samsunspor
Fenerbahçe ve Samsunsporun muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 00:47

Temsilcilerimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve kura torbası belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off etabı tamamlandı.

Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarda 36 takımın netleşmesiyle torbalar ve muhtemel rakipler şekillendi.

Fransa'nın Monako şehrinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri saat 14.00'te, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri ise saat 15.00'te belli olacak.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak. 

İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları;

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine 2. torbadan katılacak.

Fenerbahçe ve Samsunsporun muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu

 

Konferans Ligi torbaları;

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi kura çekimine 5. torbadan katılacak.

Fenerbahçe ve Samsunsporun muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu

 

 

