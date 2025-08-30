×
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa fikstürü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe ve Samsunsporun Avrupa fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 21:22

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde oynayacak Samsunspor'un fikstürü açıklandı.

Sarı - lacivertli ekip, yeni sezona 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb deplasmanında başlayacak.

Fenerbahçe, lig aşamasının son maçında ise 29 Ocak Perşembe günü FCSB deplasmanına konuk olacak.

İşte Fenerbahçe'nin fikstürü

24 Eylül: Dinamo Zagreb (Deplasman)
2 Ekim: Nice (İç saha)
23 Ekim: Stuttgart (İç saha) 
6 Kasım: Viktoria Plzen (Deplasman) 
27 Kasım: Ferencvaros (İç saha) 
11 Aralık: Brann (Deplasman) 
22 Ocak: Aston Villa (İç saha)
29 Ocak: FCSB (Deplasman) 

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise sezona 2 Ekim Perşembe günü Legia maçıyla start verecek. Karadeniz ekibi son maçına da 18 Aralık Perşembe günü Mainz deplasmanında çıkacak.

İşte Samsunspor'un fikstürü

2 Ekim: Legia (Deplasman)
23 Ekim: Dinamo Kiev (İç saha)
6 Kasım: Hamrun (İç saha)
27 Kasım: Breidablik (Deplasman)
11 Aralık: AEK (İç saha)
18 Aralık: Mainz (Deplasman)

