Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa fikstürü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde oynayacak Samsunspor'un fikstürü açıklandı.
Sarı - lacivertli ekip, yeni sezona 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb deplasmanında başlayacak.
Fenerbahçe, lig aşamasının son maçında ise 29 Ocak Perşembe günü FCSB deplasmanına konuk olacak.
İşte Fenerbahçe'nin fikstürü
24 Eylül: Dinamo Zagreb (Deplasman)
2 Ekim: Nice (İç saha)
23 Ekim: Stuttgart (İç saha)
6 Kasım: Viktoria Plzen (Deplasman)
27 Kasım: Ferencvaros (İç saha)
11 Aralık: Brann (Deplasman)
22 Ocak: Aston Villa (İç saha)
29 Ocak: FCSB (Deplasman)
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise sezona 2 Ekim Perşembe günü Legia maçıyla start verecek. Karadeniz ekibi son maçına da 18 Aralık Perşembe günü Mainz deplasmanında çıkacak.
İşte Samsunspor'un fikstürü
2 Ekim: Legia (Deplasman)
23 Ekim: Dinamo Kiev (İç saha)
6 Kasım: Hamrun (İç saha)
27 Kasım: Breidablik (Deplasman)
11 Aralık: AEK (İç saha)
18 Aralık: Mainz (Deplasman)