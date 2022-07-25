Fenerbahçe ve Napoli Kim Min Jae için her konuda anlaştı! İşte bonservis bedeli...

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Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae transferi için Napoli ile her konuda anlaştı.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kazandırdığı Min Jae, sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya gidecek.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Napoli, Chelea'ye giden Kalidou Koulibaly yerini Kim Min jae ile dolduracak. Güney Koreli stoperin yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

20 MİLYON EUROYU KABUL ETTİLER

Kim Min Jae Vitor Pereira'nin Çin'den getirdiği Kim Min Jae, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe’ye iki taksit halinde 20 Milyon Euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti.

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Buna göre transfer bedeli üzerinden 1 Milyon euro, ‘FIFA Dayanışma Katkı Payı’ olarak Kim Min Jae’nin kariyerinde oynadığı 6 takıma eşit dağıtılacak.

Fransız ekibi Rennes'nin bitirme aşamasına geldiği transferde İtalyanlar devreye girdi. Kalidou Koulibaly'nin satışı sonrası üst seviye stoper arayışı olan Napoli, oyuncuyla da anlaşarak transfere noktayı koydu.

20 MİLYON EURO BONSERVİS VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan İtalyanlar transfere ilişkin yeni detaylar paylaştı...





İtalyan basınında yer alan bir başka haberde ise söz konusu transferin madde detaylarına ilişkin farklı detaylar paylaşıldı. Haberde, Napoli'nin Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun kendisine 2.5 milyon Euro maaş verileceği belirtildi.

JORGE JESUS: KIM MIN-JAE KONUSU BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kim Min-Jae'nin olası ayrılığına ilişkin konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, "Kulübümüzün Kim Min-Jae konusunda yapabileceği bir şey yok. İlgilenen takım serbest kalma maddesini ödeyip alabiliyor. Jorge Jesus: Kim Min Jae konusu benim için sürpriz oldu. 3 gün önce haberim oldu." dedi.

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RENNES'E İMZA ATACAK DERKEN İŞLER NASIL DEĞİŞTİ?

Rennes ve Napoli gibi birçok kulübün transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği konuşulurken Fransız basınından gelen bir başka habere göre transferde işler değişti. L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı aldı.

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