Fenerbahçe ve Milan Joao Felix transferi için yarışıyor! Karar...

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Süper Lig'de zirve yarışı nefes nefese devam ederken, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada transfer konusunda gaza bastıklarını ve önemli isimlerle görüştüklerini ifade etmişti.

Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin Diego Carlos ile anlaştığı bilgisi gündeme bomba gibi düşerken, bir yandan da İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

JOAO FELIX FENERBAHÇE'YE!

Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun vatandaşı Joao Felix'e ilgi duyduğu bilinirken, konuya ilişkin önemli bir detay İngiliz basını tarafından yazıldı.

Mourinho'nun, oyuncuyu kadrosunda görmek istediği bilinirken, Joao Felix'in de, 'İlk 11'de daha çok forma bulma' ihtimalini göz önünde bulundurduğu ve buna göre karar vereceği' kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Felix'i kadrosuna katması halinde bu anlaşmanın 6 aylık kiralık olacağı ifade edildi. Öte yandan Felix için Milan'ın da devreye olduğu yazıldı.

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YAKINDA KARAR VERECEK

Joao Felix'in, Fenerbahçe ve Milan tercihleri arasında son kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.



