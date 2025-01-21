×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Milan Joao Felix transferi için yarışıyor! Karar...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Joao Felix
Fenerbahçe ve Milan Joao Felix transferi için yarışıyor Karar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 12:29

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 gibi önemli bir skorla mağlup ederken, mücadele sonrası transfere hız verdi. Fenerbahçe'nin bir yandan Diego Carlos'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu bilinirken, İngiliz basınından sürpriz Joao Felix haberi gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Süper Lig'de zirve yarışı nefes nefese devam ederken, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada transfer konusunda gaza bastıklarını ve önemli isimlerle görüştüklerini ifade etmişti.

Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin Diego Carlos ile anlaştığı bilgisi gündeme bomba gibi düşerken, bir yandan da İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Pavlovic transferini bitiriyor Görüşme tarihi ve bonservis...Fenerbahçe Pavlovic transferini bitiriyor! Görüşme tarihi ve bonservis...Haberi görüntüle

JOAO FELIX FENERBAHÇE'YE!
Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun vatandaşı Joao Felix'e ilgi duyduğu bilinirken, konuya ilişkin önemli bir detay İngiliz basını tarafından yazıldı.

Mourinho'nun, oyuncuyu kadrosunda görmek istediği bilinirken, Joao Felix'in de, 'İlk 11'de daha çok forma bulma' ihtimalini göz önünde bulundurduğu ve buna göre karar vereceği' kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Felix'i kadrosuna katması halinde bu anlaşmanın 6 aylık kiralık olacağı ifade edildi. Öte yandan Felix için Milan'ın da devreye olduğu yazıldı.

Haberin Devamı

YAKINDA KARAR VERECEK
Joao Felix'in, Fenerbahçe ve Milan tercihleri arasında son kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Milan Joao Felix transferi için yarışıyor Karar...

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Joao Felix

BAKMADAN GEÇME!