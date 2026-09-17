Fenerbahçe ve Lukaku açıklaması: Transfer, sürgün değil

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Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun avukatı Sebastien Ledure, yıldız oyuncuya dair açıklamalarda bulundu.

TARTIŞMA ORTAMINI İSTEMİYORDU"

Lukaku'nun Inter, Roma ve Napoli'de forma giyerek İtalya'daki döngüsünü tamamladığını savunan uluslararası spor hukuku avukatı, "Artık orada oynamanın getirdiği çalkantıları, bitmek bilmeyen yoğunluğu ve tartışma ortamını istemiyordu." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE İÇİN AÇIKLAMA

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Lukaku'nun 33 yaşında olduğunu hatırlatan Ledure, bu nedenle futbolcunun İngiltere'ye dönmesinin, kariyerinin geri kalanını yönetme biçimi açısından mantıklı olmadığını savundu.

LA LIGA'DA ÜÇ KULÜP İŞARET EDİLDİ

Belçikalı santrforun, İspanya'ya transfer olasılığını da değerlendiren Sebastien Ledure, Finansal Fair Play kurallarının kulüplere getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle böylesine büyük çaplı bir transferin altından ancak Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpleri kalkabileceğini söyledi.

TÜRKİYE VE FENERBAHÇE TERCİHİ

Tecrübeli oyuncunun Türkiye ve Fenerbahçe'yi tercih etmesine de değinen Sebastien Ledure, "Türkiye, birçok açıdan aranan kriterleri karşılıyordu. Bonservis bedeli ödeyebilecek ve çok iyi bir maaş sunabilecek üst düzey kulüplerin yanı sıra; gerçek bir baskı ortamı ve yüksek görünürlükle öne çıkan bir lig söz konusuydu." diye konuştu.

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"LUKAKU FENERBAHÇE'DE BİR İDOL OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması ve tutkulu bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra kendileri için küçümsenmemesi gereken bir unsur daha olduğunu dile getiren Sedure, o unsuru şu sözlerle açıkladı:

“Fenerbahçe gibi bir kulüpte, onun gibi bir oyuncu kilit bir figür haline gelebilirdi. Orada el üstünde tutulabilirdi. O da bunun farkındaydı; hem çok iyi para kazanacağını hem de Fenerbahçe'de bir idol haline gelebileceğini bilerek imzayı attı.”

BU BİR SÜRGÜN YA DA GERİLEME DEĞİL"

Sebastien Ledure, sarı lacivertli kulübün Lukaku için doğru bir tercih olduğunu vurguladı ve "Açıkçası, bunun mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu bir sürgün değil. Bir gerileme de değil. Aksine, kendisine hala sunacak çok şeyi olan bir ortamda yeni bir sayfa açmak demek." diyerek sözlerini tamamladı.