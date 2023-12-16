Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'e ziyaret!

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Kulüpler Birliği Vakfı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç, beraberindeki heyetle birlikte, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

İzmir’e özel bir uçakla gelen Ali Koç ve beraberindeki heyet, Meler'in evinde bir süre misafir olduktan sonra İstanbul’a dönmek için çıkış yaptı.

"DOĞRU KARARI KENDİSİ VERECEKTİR"





Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Geçmiş olsun ziyaretine geldik. Geçmiş olsun demeye gelmenin reklamı olmaz. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hocamızın durumunu gayet iyi bulduk. Herhalde her geçen gün daha da iyi hale gider. Maçlara çıkma konusunda zamanı gelince kendisi doğru kararı verecektir. Kolay değil, daha birkaç gün geçti ve bu işin ilacı da zaman. Eminim doğru ve sağlıklı kararı zamanı gelince verecektir" şeklinde konuştu.