Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: 'İki kulübün mali yükünü göğüslemeliyiz'

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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Hatayspor ile Gaziantep’in lige devam etmemesi durumunda önümüzdeki sezonun 20 takımla oynanacağını söyledi.

Koç dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu kulüplerin çekeceği mali yükü, hep birlikte göğüslemek zorundayız. 11 Haziran’a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs’ta bitiyor. Süper Lig’in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF’nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden, hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz."