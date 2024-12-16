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Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na katılacak mı? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Süre istedi

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#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Kasımpaşa
Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupasına katılacak mı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Süre istedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:19

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılacağını Fenerbahçe'nin ise süre istediğini söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da gerçekleştirilen toplantısının ardından konuştu.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılımı konusunda bilgi veren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar.

FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ

Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur

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#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Kasımpaşa

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